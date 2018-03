'Lokalen weten beter wat er leeft'

Politie Zwolle waarschuwt voor afpersingsmails rond naaktbeelden

18 maart Criminelen spelen handig in op de berichtgeving rondom stiekem gemaakte filmopnamen in sauna's en kleedkamers. Momenteel gaat een afpersingsmail rond waarin wordt gedreigd naaktbeelden van iemand online te verspreiden als er niet snel geld wordt overgemaakt. Onder meer in Zwolle is al aangifte gedaan van deze praktijken.