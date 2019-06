Lola en Xandra content met Herman Broodsteeg in het Zwolse stadshart

Middelvin­ger naar agenten leidt tot drugs­vangst in Zwolle

2 juni Slim is het zeker niet en ook nog eens een overtreding: Je middelvinger opsteken naar agenten die bezig zijn met een verkeerscontrole. Een automobilist wist gistermiddag in Zwolle met dat gebaar alle aandacht op zich te vestigen. Daarop werd hij verderop aangehouden en bleken er drugs en een ploertendoder in zijn wagen te liggen.