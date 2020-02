Loodzware vrachtwagen muurvast in berm langs N35 richting Raalte: tunnel bij Nijverdal nog steeds dicht

Video N340 en N377 na dertig jaar discussie dan eindelijk op de schop: mijlpaal in Dalfsen en Balkbrug

9:01 De voorbereiding op de aanpak van de N340 en de N377 tussen Zwolle en het achterland in het Vechtdal is al tientallen jaren geleden gestart. Nu is het formele moment daar, en werkt de provincie met aannemer Vechtdal Verbinding aan een betere doorstroming en meer veiligheid op twee van de belangrijkste wegen van Overijssel. ,,Discussie zal er altijd blijven.”