Loodzware vrachtwagen vast in berm N35 richting Raalte: tunnel bij Nijverdal uren dicht

‘Omleiding voldoet niet’

Rijkswaterstaat adviseerde het verkeer in eerste instantie U11 te volgen, een omleiding via N347/Rijssensestraat, maar kwam daar later op terug omdat die niet voldeed. De nieuwe omleiding werd U41 (via N36, N48, N348). Rond 10.00 uur was de N35 weer vrij.