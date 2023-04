Lopen naar het dak van de Grote Kerk: deze rooftopwalk kun je binnenkort in Zwolle doen

Met video en poll Het begon als grapje aan de bar, nu komen er duizenden bezoekers voor naar Nieuwleu­sen: ‘Niet meer weg te denken’

Het begon ruim dertig jaar geleden als een grap, maar nu is het NK Eiergooien in Nieuwleusen dat allang niet meer. Bijna vierhonderd mensen doen mee en het plein bij café ’t Witte Peerd in het dorpscentrum staat bomvol. Dit jaar is er zelfs een recordaantal inschrijvingen. Wat maakt dit evenement zo populair? ,,Ik verbaas me elk jaar weer over de drukte.”