Lopen over de dijk terwijl de storm loeit... Waterschap zoekt 160 nieuwe dijkwachters

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is op zoek naar 160 nieuwe dijkwachters. Dat zijn mensen die bij hoogwater patrouille op de dijk lopen. ,,En dat is best spannend.’’

Hoogwater is een reële dreiging voor inwoners van onze regio. Vrijwillige dijkwachters nemen verantwoordelijkheid voor de waterveiligheid en hebben een belangrijke taak. We bellen over de zoektocht naar nieuwe dijkwachters met Klaas Jansen, communicatieadviseur bij Waterschap Drents Overijsselse Delta.

U zoekt 160 nieuwe dijkwachters. Dat is een hoop, waarom zo veel?

,,De dijkwachters die we hebben worden een dagje ouder. Bovendien is een deel van de groep niet meer genoeg bijgeschoold, die zijn afgehaakt. Daar komt bij dat langs het Kampereiland en het Reevediep in Kampen allemaal nieuwe dijken zijn. Daar waren nog geen dijkwachters voor.’’

Wat gaan die mensen doen?

,,Bij hoogwater komen ze in actie, zoals vorig jaar in januari. Toen hebben we nog dijkwacht gelopen langs de Vecht. Dan ga je op pad, krijg je een gebied van een kilometer of vijf en dat moet je dan heen en weer lopen. Dat kan dus ook midden in de nacht zijn, als de storm loeit. Als je iets signaleert, bijvoorbeeld een boom tegen de dijk, dan geef je dat door aan de centraal post. Dijkwachters hoeven niks te repareren.’’

‘Midden in de nacht en als de storm loeit...’ Is het gevaarlijk?

,,Voor de veiligheid doe je dit altijd met z’n tweeën. Een situatie kan altijd ernstig worden, maar gelukkig is dat niet vaak zo. Je weet het nooit met de natuur, daarom moet je een vinger aan de pols houden.’’

Krijg je hiervoor betaald?

,,Het is op vrijwillige basis, maar wanneer er een oefening is of als je daadwerkelijk moet uitrukken dan krijg je een vergoeding.’’

Stel dat't me wel wat lijkt. Wat dan?

,,Je kunt je aanmelden via dijkbewaking@wdodelta.nl. Dan krijg je een trainingsavond met allerlei instructies. je gaat dan de dijk op en daar worden situaties in scene gezet. We houden vier informatieavonden voor belangstellenden. Die kun je vinden op onze site.’’

Hebben zich al mensen gemeld?