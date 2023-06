Loslopende krab in Zwolse binnenstad waarschijnlijk een exoot: ‘Zijn niet meer tegen te houden’

Jan en Tineke voelen zich onveilig in hun huis in Zwolle: ‘Dak van de buren te zwaar voor onze muur’

,,Er zit een lange kaarsrechte breuk in.” Jan en Tineke van Ettekoven uit Zwolle zitten al vijf jaar in spanning of hun zijmuur onder het gewicht van het vernieuwde dak van de buren gaat bezwijken. Ze proberen daarom de vergunning van de buren van tafel te krijgen. ,,Het dak is duizenden kilo’s zwaarder geworden.’’