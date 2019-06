Lotte schommelt graag en Miss Montreal beult zich af in de sportschool

Stentor showbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Stentorshowbytes struinen we het web af voor de gekste, mooiste, allerliefste en opvallendste posts van onze eigen regionale sterren.

Art Rooijakkers twijfelt, wel of niet actief instagrammen. ‘Ehm... ok. Deze foto dan?’ De presentator uit Lochem vraagt mee te denken over zijn nieuwste post, zonder lach maar met zonnebril. Dus. Zeggen jullie het maar.

De Zwolse schaatsster Lotte van Beek is ambitieus, ze gaat voor olympisch goud tijdens de Spelen in Peking van 2022. Maar de boog kan niet altijd strak gespannen staan, af en toe old skool boomschommelen is ook fijn !

Sanne Hans -alias Miss Montreal- uit Dedemsvaart beult zichzelf af in de sportschool. Maar dan heb je ook wat. De zangeres verkeert in topconditie! Dat was duidelijk te zien eerder deze week in Zwolle en Hardenberg. Voor een uitverkochte zaal brachten Sanne en haar band theatershow Fu-Fu-Fu-F*ck it op de planken.

De Apeldoornse Melisa Schaufeli heeft haar nieuwe salon voorzien van zwarte houten jaloezieën. De ondernemende eega van Andy van der Meijde is er superblij mee, laat ze weten op Insta. Jaloers zijn haar volgers niet: ‘Succes met schoonhouden!’

Vlogfamilie De Bellinga's uit Zwolle vieren dat papa Daniël jarig is. Gefeliciteerd!

De Zwolse influencer Roos van Dorsten is blij. Ze scoorde een vintage blazer voor slechts 2,50 euro. Ze showt 'm meteen even in de mooie straten van Kampen.

Een leuke dag voor Sticks: Aan de ijzers hangen in de sportschool en daarna ‘een beetje rappen'. Klinkt goed.

DJ Julian Dobbenberg brengt nieuwe muziek uit! Check het hieronder.