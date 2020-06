Louis springt bij anti-racisme protest in Zwolle naar voren: ‘ik loop al zo lang aan tegen problemen door mijn kleur’

video Louis springt bij an­ti-racisme protest in Zwolle naar voren: ‘Ik loop al zo lang aan tegen problemen door mijn kleur’

21:21 Als het groepje dat no justice no peace scandeert, stil valt, springt een man naar voren. Hij balt zijn vuist en zweept met dezelfde boodschap de menigte op. Louis de Freitas krijgt massaal bijval van de duizenden mensen die voor hem staan. Een spontane actie, zegt de Zwollenaar, als hij weer in de luwte staat. ,,Ik moest dit doen. Ik loop al zo lang tegen problemen aan door mijn kleur.’’