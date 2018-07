'Lowlands duurder dan Lepeltje Lepeltje Zwolle'

videoLepeltje Lepeltje: Een speciaalbiertje in je linker- en een hotdog in je rechterhand. Live-muziek op de achtergrond. Pratende mensen om je heen en een zonnetje op je gezicht. Klinkt goed hè? Zorg wel dat je flink rood kunt staan.

Van zeewierbitterballen tot Spaanse worst tot nacho's, op het jaarlijkse foodtruckfestival is aardig wat eten te vinden. Een muntje kost €2,75 en dat is ook wat je betaalt voor een biertje. Bezoeker Guido zit op een bankje te genieten van een cocktail (twee muntjes, €5,50). ,,Er is op dit moment al 40 euro doorheen gegaan, maar dat vind ik het wel waard. Je krijgt echt lekker eten en drinken."

Niet over nadenken

,,Het is lekker relaxed, het is mooi weer. Prima zo", zegt de Zwolse Ulbe. Zijn vrouw Marleen zit naast hem op de bank, met een beker ijskoffie in haar hand. Voor de ijskoffie heeft Marleen twee muntjes betaald, €5,50 in totaal. ,,Daar was ik me niet zo van bewust", zegt Marleen lachend. Ulbe: ,,In de Diezerstraat zou ik hier geen €5,50 voor betalen, maar het is de hele setting die er voor zorgt dat je dat uitgeeft voor een ijskoffie."

Hoe veel geld ze uitgeven op een dag Lepeltje Lepeltje? Ulbe: ,,We hebben eerst zestien muntjes gehaald, dat is zo'n 44 euro. En we gaan er meer halen.''

Michel van Of Je Spaanse Worst Lust aan het werk op Lepeltje Lepeltje Zwolle

25 procent

De meeste ondernemers op Lepeltje Lepeltje verdienen er niets aan, misschien een klein beetje, vertelt Michiel van Of Je Spaanse Worst Lust. ,,We moeten 25% van onze inkomsten afstaan aan de organisatie, maar dat vind ik een eerlijke prijs. We betalen dan geen stageld." Op de Zwarte Cross, Pinkpop of Lowlands is dat voor Michel al gauw 35 à 40%. ,,Dan kan ik niet meer uit met mijn eerlijke ham."

De Zwolse foodtruck Soep Soep probeert quitte te spelen. ,,We willen onze producten graag laten zien, omdat het allemaal regionaal is. Geld doet ons veel minder", vertelt foodtruck-eigenaar Ellen de Lange. Het is haar eerste keer op Lepeltje Lepeltje in Zwolle. ,,We kunnen niet zo veel meenemen, dus we hopen in ieder geval alles te verkopen."