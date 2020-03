LTO Noord vraagt boeren mondkapjes en overalls te doneren

Boeren die deze materialen over hebben wordt gevraagd zich te melden via ltonoord.nl/inzameling. LTO Noord maakt dan een afspraak met de ondernemer over het aanleveren van deze spullen bij zorgverleners in hun regio. Alleen gesloten verpakkingen kunnen worden aangeleverd.

Belofte

„In tijden van crisis komt het er op aan elkaar te helpen”, zegt voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord. „Voor de agrarische sector is dit een gelegenheid om te laten zien dat we staan voor wat we zeggen. Wij zijn de voedselmakers en houden Nederland gezond. Dat is onze belofte aan de samenleving. Dat gaat verder dan de gezonde voeding die we produceren, die verse bos bloemen op tafel of onze bijdrage aan de economie en werkgelegenheid. Het houdt tevens in dat we er zijn in tijden van nood en tijden waarin we het zelf lastig hebben.”