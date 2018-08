LTO waarschuwt voor extreem gevaarlijke gassen uit maïs

oproep Achterstal­lig onderhoud: we zien door de bomen het bord niet meer

6:00 Door de bomen het bord niet meer zien... Deze regio staat vol met onleesbare verkeersborden en bewegwijzering, omdat er takken, heggen of zelfs lantaarnpalen voor staan. De marktleider die in heel Nederland borden onderhoudt, spreekt van groot achterstallig onderhoud. En Veilig Verkeer Nederland ziet er zelfs gevaar in.