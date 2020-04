Luchtbrug tussen regio IJsselland en China maakt einde aan tekort beschermingsmiddelen

Video Dankzij hoogwerker kan Beppie toch even op bezoek bij vader (92) in Zwolle: ‘Werelds!’

17 april Niet even op bezoek kunnen bij een familielid in een verzorgingshuis, voor veel mensen een groot gemis. Om het toch mogelijk te maken om elkaar even in de ogen te kijken, biedt Riwal Hoogwerkers aan om op hoogte even (o)pa of (o)ma te groeten. Zoals gisteren bij Woonzorgcentrum IJsselheem, locatie Nieuwe Haven. ,,Ik had m’n vader al ruim vier weken niet gezien, ontzettend pijnlijk.’’