Luchtwassers en mestfabrieken, alleen zwakke bestuurders geloven er nog in

Leraar uit Meppel met financiële problemen nam geldkistje van school Zwolle mee

9 augustus Een docent uit Meppel wist zijn financiële huishouding niet op orde te krijgen en pleegde als reactie diefstallen, vooral in winkels. Maar op de laatste school waar hij werkzaam was, in Zwolle, nam hij ook het geldkistje van de leerlingenvereniging uit een bureaula weg.