Lucratief kijkje bij scootermeeting in Zwolle: politie neemt scooters in beslag en vindt ‘verstopte’ crossmotor

Het regende brommerboetes in Zwolle. In een relatief kort tijdsbestek deelden agenten maar liefst vijftien bekeuringen uit. Eén crossmotorbestuurder werd het te heet onder de voeten: hij dumpte zijn voertuig en probeerde het te camoufleren met gras.

De politie begon de dag in de omgeving van industrieterrein De Hessenpoort. De reden? Er zou een zogenoemde ‘scootermeeting’ plaatsvinden, waar veel jongeren zonder rijbewijs een ritje maken op opgevoerde brommers die, volgens de politie, technisch bij lange na niet in orde zijn. Team Verkeer Oost-Nederland en agenten uit Zwolle en Apeldoorn werkten samen tijdens deze toezichtsronde. Het resultaat: vijf in beslag genomen scooters en een heleboel boetes.

Uiteenlopende overtredingen

Vier mensen werden bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs en drie anderen omdat ze hun mobiele telefoon vasthielden tijdens het sturen. Ook waren er zes personen die de maximale constructiesnelheid overschreden: zij reden harder dan is toegestaan voor het voertuig.

Daarnaast reed er iemand op een scooter zonder kenteken of registratie. Een andere prent werd uitgedeeld aan een snorfietser zonder rijbewijs die de 90 kilometer per uur wist aan te tikken.

Eén van de rondrijdende brommers had een WOK-status: het voertuig voldeed niet aan de wettelijke eisen en moest herkeurd worden. De redenen voor een WOK, ofwel Wacht op Keuring, zijn uiteenlopend van versleten banden, kapotte verlichting of kilometerteller of illegale opvoering. Zolang de scooter niet is herkeurd door de RDW, is het kentekenbewijs ongeldig en mag de eigenaar ‘m niet gebruiken. Ook deze bestuurder kon rekenen op een proces-verbaal.

Verstoppertje spelen

Maar het was nog niet klaar met de scooterstampei: ‘s middags bleken rondcrossende motoren en brommers veel overlast te veroorzaken rondom de Milligerplas. Eén van hen ontsnapte in eerste instantie aan de politie, al bleek de spanning hem wat teveel van het goede.

Even later vonden agenten zijn gedumpte crossmotor aan de waterkant, ‘verstopt’ onder wat dunne grassprieten. Het voertuig was niet geregistreerd en is overgebracht naar het politiebureau in Zwolle. ,,Nader onderzoek hiernaar volgt, want er zijn voor ons voldoende aanknopingspunten”, aldus Team Verkeer Oost-Nederland.