Luister | Bedrijven werken aan ‘clubgevoel' op kantoor en wordt Eemvallei een nieuwe stad?

Vraag bij het nieuws Tweede prik met Pfizer of Moderna veroor­zaakt meer bijwerkin­gen dan de eerste (en dit is waarom)

19 juni Komende weken vindt een golf aan tweede prikken plaats met coronavaccins. Volgens Bijwerkingencentrum Lareb is de kans op bijwerkingen na een tweede prik met Pfizer/BioNTech of Moderna groter dan na de eerste. Bij AstraZeneca is dat andersom. Hoe kan dat?