Luister | Boerenprotesten leggen verkeer lam • Prikken tegen apenpokkenvirus in de regio

met video Nu Scania vakantie viert, slaat waterschap haar slag: dijken bij Zwolle opgehoogd

Waterschap Drents Overijsselse Delta is druk met de voorbereidende werkzaamheden voor de ophoging van de dijken bij Zwolle. Het begint daarmee bij Scania, omdat de vrachtwagenbouwer net aan de vierweekse zomervakantie en productiestop is begonnen. ,,De ophoging is nodig, dat begrijpen de bedrijven ook wel.”

25 juli