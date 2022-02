Luister | Declaratiefraude door lijsttrekker in Dalfsen en botsing beëindigt gijzeling

Nieuw stadsmuse­um ANNO in Zwolle opent in mei de deuren: ‘Het is een bult werk’

Het hoge woord is eruit: museum ANNO aan de Melkmarkt in Zwolle, gaat 12 mei open. Op de plek waar voorheen het Stedelijk Museum zat, komen straks alle erfgoedcollecties van Zwolle samen in het gerenoveerde Drostenhuis en aanpalende nieuwbouw. De Stentor kreeg alvast een rondleiding.

19 februari