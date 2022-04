Luister | ‘Dodenweg N36' gevaarlijker dan gedacht • Verwarmde brug in Zwolle blijkt miskleun

Zwolse vervangt alle sloten in huis van ex, nadat rechter hem het huis toewijst

De politie in Zwolle-Noord heeft vanmiddag een vrouw gearresteerd die alle sloten in de woning van haar ex had vervangen. De rechter had de gezamenlijke woning exclusief aan de man toegewezen, maar daar was de Zwolse het duidelijk niet mee eens.

8:54