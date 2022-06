Luister | Geen verandering na stikstofdebat • Ouderen niet naar Deventer op Stelten

Behande­ling is nodig voor Zwollenaar met waanbeel­den die dekbedden in brand stak

Door twee dekbedden in brand te steken, hoopte een 61-jarige Zwollenaar dat er hulp zou komen. De man had last van waanbeelden en moet daarom behandeld worden, zo bleek woensdag uit het vonnis in de strafzaak.

22 juni