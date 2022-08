Luister | Hartpatiënten in Zwolle dupe van corruptie • Apeldoorn schiet op rupsen

Vijf jaar lang Vitale IJssel Festivals : ‘Verhalen van de rivier zoals hij nu is’

Muziek, verhalen, dans en theater langs de IJssel in Salland. In een serie IJsselfestivals de komende vijf jaar moet het verhaal van de IJssel verteld worden, te beginnen met een pilot in Herxen dit najaar. Ton Stroucken: ,,We willen de verhalen van de IJssel zoals hij nu is vangen en bewaren omdat de dijken de komende jaren opgehoogd worden.’’

15 augustus