Luister | Huis Oldenzaal stort in • Stormloop zorgt voor lege benzinepompen

Zwollenaar schrikt enorm van forse celstraf die OM eist vanwege drugshan­del: ‘Ik ben naïef geweest’

Een woning aan de Sneeuwbesstraat in Wezep werd per direct gesloten op last van de burgemeester van Oldebroek, die de drugsvondst betitelde als ‘dusdanig ernstig dat de openbare orde en veiligheid in het geding kwamen’. Sinds zijn aanhouding zit Zwollenaar Victor S. (33) in voorarrest, donderdag moest hij zich bij de rechtbank in Zutphen verantwoorden voor drugshandel.

1 april