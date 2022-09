Luister | Inflatie niet eerder zó hoog • Noah uit Zutphen weer terecht

Eerste Jungheimer­café in Zwolle voor jongere mensen met dementie

Het Jungheimercafé vindt op dinsdag 6 september voor het eerst in Zwolle plaats. Het richt zich op jonge mensen met dementie en hun naasten. Het café is in Zwolle, maar richt zich nadrukkelijk tot alle jonge mensen met dementie en hun naasten in de hele regio.

2 september