Gft-afval gaat bij Ineke en Kees in Zwolle nu nog bij het restafval: ‘want scheiden hoeft nu nog niet’

Groente-, fruit- en tuinafval in een emmer van pakweg 20 liter? Bij Ineke en Kees Svajgr staat het bakje dat ze eerder dit jaar van de gemeente Zwolle kregen ongebruikt in huis. ,,Veel te klein”, vindt het echtpaar uit Zwolle, dat opziet tegen de stank van gft-afval. ,,We gooien dat gewoon bij het restafval.’’

5 september