Luister | Meer duidelijk over liquidatiepoging Zeewolde en maakt Deventer onderzoeker eind aan allergie?

Deur de deur: Deze Zwolse stadsgids maakt tekeningen van stadsdeu­ren en poortjes

Als stadsgids wandelt Bert Dijkink vaak door Zwolle om te vertellen over de geschiedenis en over hoe mooi hij de stad vindt. Door de coronacrisis zijn de stadswandelingen een tijd lang niet doorgegaan. Om toch te kunnen laten zien hoe mooi Zwolle is, deelt Dijkink op Facebook zijn tekeningen van deuren en poorten in de stad.

