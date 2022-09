Luister | Onverklaarbare oversterfte Flevoland • Inwoners Kampereiland schrikken van nieuwe erfpacht

Francis jatte koperen kruis uit kerk in Raalte: ‘Maar volgens de tweede­hands­zaak was-ie niets waard’

Met een kruis verstopt onder zijn jas liep draaideurcrimineel Francis de H. de basiliek in Raalte uit. Het kruis verdween daarna in een prullenbak in Zwolle en is nooit meer teruggevonden. ,,Ik weet ook niet waarom ik ‘m meenam, meneer de rechter.’’

13 september