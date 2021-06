Luister | Schoon drinkwater vinden moeilijker in Oost-Nederland en tips om 100 jaar te worden

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Goed nieuws: in deze 16 gemeenten werd geen enkel nieuw coronage­val ontdekt

23 juni De ‘coronakaart’ van Oost-Nederland laat vandaag opnieuw een positief beeld zien. In vrijwel alle gemeenten in onze regio lijkt het virus onder controle. Zestien gemeenten melden zelfs geen enkel nieuw geval in de afgelopen 24 uur. Putten is wat dat betreft een negatieve uitschieter.