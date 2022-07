Luister | Stel uit Lutten verongelukt in Duitsland • Senioren ‘smelten’ in Hattem

Deze kerk in Zwolle wordt vanaf 1 augustus helemaal in regenboog­kleu­ren verlicht: ‘Liefde is voor iedereen’

Een bijzondere actie: vanaf 1 augustus is de Dominicanenkerk in Zwolle in regenboogkleuren gehuld. Dat gebeurt in het kader van #liefdeisvooriedereen, een project van de landelijke omroep KRO-NCRV.

