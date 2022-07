Luister | Uitzicht in Hasselt verpest door komst megapand • ‘Grens bereikt’ na overlast azc Hardenberg

PEC Zwol­le-spe­ler als uithang­bord, maar supporters ‘vonden weg naar failliete sushibar niet’

Restaurant Sushi Roku in Zwolle had meer omzet verwacht vanuit PEC Zwolle-supporters dan in de praktijk het geval was. Dat zegt de eigenaar van de failliete sushibar. Hij begon de zaak samen met PEC-voetballer Sai van Wermeskerken. Die stapte er later uit. De zaak kwam onder vuur te liggen door wanbetalingen en ging onlangs op de fles.

