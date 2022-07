Luister | Voortbestaan pontjes in gevaar • Familie springt bij in zorginstellingen

Verzengen­de hitte op komst: wie heeft de beste tip om de warmte te doorstaan?

Natte lakens voor de ramen? Slapen in de buitenlucht? Of verzin jij andere dingen om de hitte te doorstaan? Nu ons volgende week wellicht een paar warme dagen wachten en het erop lijkt dat in zuidelijk Europa extreme waardes worden gehaald, is het tijd voor de ultieme tips om de horrorhitte door te komen.

14 juli