Luister | Wereldleiders veroordelen inval Russen en klopjacht op artsen vanwege ‘covid-ideeën’

Shorttrack­ko­nin­gin Suzanne Schulting maakt kinderen van basis­school in Zwolle dolgeluk­kig: ‘Een cadeautje’

Grote blijdschap bij kinderen van basisschool De Zuidster in Zwolle: groep 3 en 4 hebben via sociale media een brief gestuurd naar tweevoudig olympisch kampioene Suzanne Schulting en antwoord van haar gekregen. ,,Dit is een mooi cadeautje in deze tijd”, zegt juf Suzanne Jansen.

22 februari