‘Luxeprobleem’: Drukte foodcourt Zwolle zal nog wegebben, denkt de eigenaar

Video Koerdische Mevan (29) zoekt de man die haar als 5-jarige vluchte­ling in Zwolle een rood fietsje gaf

9:28 De van oorsprong Koerdische Mevan Babakar (29) is op zoek naar een hulpverlener die in de jaren negentig werkzaam was in het azc in Zwolle. Ze plaatste een oproep op Twitter maandagmiddag in een laatste poging de man te vinden. ,,Ik wil hem bedanken voor de enorme menslievendheid en de fiets die hij me cadeau gaf", vertelt Babakar, vlak voordat ze weer teruggaat naar haar huidige woonplaats Londen.