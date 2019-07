Politie hoopt op camerabeel­den brandstich­ting auto Zwolle

8 juli De autobrand zondagavond in Zwolle is aangestoken. Daar gaat de politie van uit. Aan het Egelveld in Zwolle-Zuid brandde aan het einde van de avond een auto volledig uit. Omwoners hoorden een knal voor de brand uitbrak. Volgens de politie is het nog te vroeg om een verband te leggen met eerdere autobranden in de wijk.