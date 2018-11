‘Maak haast met oplossing fileprobleem Stadshagen’

,,Het probleem in Stadshagen is heel groot. Wegen slibben dicht. Het is deze vrijdagochtend nog relatief rustig, maar op dinsdag of donderdag staat het echt helemaal vast. Dat moeten we gaan oplossen’’, zegt VVD-raadslid Johran Willegers. Hij heeft Swollwacht (eveneens coalitiepartij) en oppositiepartij CDA gemobiliseerd om met zijn fractie het college van burgemeester en wethouders aan de tand te voelen over de bereikbaarheid in Stadshagen door schriftelijke vragen in te dienen.