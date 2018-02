Maarten ziet met spijt hoe nichtje Lotte van Beek olympische plak net misloopt

Van Beek maakt zich op voor haar olympische race maar in Zwolle gaat het werk gewoon door

12 februari Nog een uurtje en dan verschijnt Lotte van Beek aan de start van haar olympische race op de 1.500 meter. In de voorlaatste rit neemt ze het op tegen de Japanse Ayaka Kikuchi. Mocht de Zwolse na de finish het virtuele klassement aanvoeren, dan is ze in ieder geval zeker van een plak.