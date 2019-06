Maartens arts uit Hattem: ‘Publiek heeft meer last van de hitte dan Van der Weijden’

,,Het water zorgt voor voldoende verkoeling’’, zegt Blanker. ,,Hij dompelt zijn hoofd steeds onder en dat is echt genoeg voor hem. We houden zijn lichaamstemperatuur goed in de gaten natuurlijk. Hij zit hoog in de 37 graden, laag in de 38, dat is echt prima. De toeschouwers hebben meer last van de hitte’’.

Gelletjes

Zaterdagavond gaf Van der Weijden aan dat hij misselijk was. ,,Dat kan te maken hebben met het voedsel dat hij binnen krijgt’’, geeft Blanker aan. ,,Gelletjes, Isostar-achtige substanties. En hij neemt er veel van. Gelukkig was het in de ochtend voorbij. Maarten heeft goed geslapen, zo'n 2,5 tot 3 uur.’’ Ook zag hij zaterdagavond dat de vermoeidheid was toegeslagen. ,,Nu (zondagmiddag) zwemt hij weer beter. Het ziet er uitstekend uit. Maarten doet het ontzettend goed.’’

Blanker was er vorig jaar, bij de eerste poging van Van der Weijden om de Elfstedentocht te zwemmen, ook bij. ,,We hebben ontzettend veel geleerd’’, zei hij daar eerder over tegen deze krant. ,,Over Maartens lichaam, over de omstandigheden. Daar gaan we mee aan de slag.’’ Dat vertaalt zich onder meer in een ander eetpatroon en meer en langere rustmomenten, zegt hij nu.

Camper