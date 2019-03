‘Maartse buien’ met sneeuw op komst in Oost-Nederland: ‘Maar de slee kun je laten staan’

Hoewel bij het woord ‘sneeuw’ een deel van Nederland direct in rep en roer is, tempert Klaassen de verwachtingen. ,,Die sneeuw blijft niet liggen hoor, daar is het aan de grond veel te warm voor. Dus een wit landschap, dat zit er niet in. Je hoeft de slee niet uit de schuur te halen, die kun je laten staan.’’



Volgens Klaassen zijn winterse buien in maart niet uitzonderlijk. ,,Het is een dooddoener, maar ‘maart roert z'n staart’ is niet voor niets een bekend spreekwoord in ons land. Er kan van alles gebeuren.’’