Maat is vol bij Zwolse Knarrenhof: ‘Als ik een dief zie, vlieg ik met de koekenpan naar buiten’

Grootste deel collectie Stedelijk Museum Zwolle weer schoon na brand

7:05 Nog niet alle oude schilderijen zijn schoon, toch is verreweg ’t grootste deel van de collectie van het voormalige Stedelijk Museum in Zwolle inmiddels gereinigd. Historisch waardevolle stukken als meubels en wandkleden raakten vorig jaar door vuur, roet en rook aangetast toen er brand uitbrak in het monumentale Drostenhuis.