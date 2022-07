Maatregelen bij test- en prikstraten in Oost-Nederland: ‘Te warm om mensen zonder afspraak te laten wachten’

De corona-teststraten in Lelystad en Emmeloord zijn bijvoorbeeld deze maandag en dinsdag vanaf 12.15 uur gesloten. De relatief oude gebouwen worden te warm. De GGD Flevoland meldt dat in Almere de teststraat wel in de middag is geopend. Daar is de klimaatvoorziening beter. De vaccinatiestraten in alle locaties in Flevoland blijven geopend.