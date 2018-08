Maatregelen bochtig buitengebied Herfte in de maak

Buurtbewoners maken zich al jaren hard voor maatregelen in de omgeving van de Kuyerhuislaan en de Herfterlaan. De situatie is op veel plekken onoverzichtelijk en heeft al meermaals tot ongelukken geleid. Afgelopen jaar nam de drukte in het gebied toe, omdat de aanleg van de nieuwe N35 tussen Zwolle en Wijthmen meer weggebruikers deed omrijden.

De gemeente Zwolle heeft op de Kuyerhuislaan extra verkeersborden geplaatst om automobilisten te waarschuwen voor fietsers die de rijbaan op komen. Even verderop is, bij de inrit van de Kas van Kaat, een extra drempel aangelegd. Volgens een woordvoerder wordt daarnaast gewerkt aan een ontwerp om snelheidsremmende maatregelen te nemen op de Kuyerhuislaan/Herfterlaan en de Campherbeeklaan (bij Berkum). Ook heeft Zwolle grond aangekocht om een vrijliggend fietspad aan te leggen langs het spoor tussen de Heinoseweg en de Herfterlaan. De aanleg van dit fietspad laat nog op zich wachten, omdat de spoorsituatie in de omgeving nog uitvoerig op de schop gaat.

Dit najaar worden, net als eerder al het geval, verkeerstellingen gehouden in het gebied. De uitkomsten daarvan spelen volgens de gemeente een rol in het overleg met buurtbewoners. Die zijn vanuit de dorps- en wijkverenigingen verenigd in een soort 'werkgroep sluipverkeer' en pleitten onlangs in de Stentor nog voor het deels afsluiten van de Oude Dalfserweg in de spitsuren. ,,De gemeente Zwolle en de politie hebben de indruk dat de omvang en de invloed van het doorgaande verkeer beperkt is", laat woordvoerder Cathelijne Koppert weten. ,,De oplossing moet meer worden gezocht in het aanpassen van het rijgedrag van alle automobilisten in dit gebied. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van meer drempels en plateaus."