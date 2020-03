Maatwerk voor huurders in Zwolle die in geldnood zitten door de coronacrisis

Enkele tientallen huurders hebben zich bij de Zwolse woningcorporaties gemeld omdat zij problemen voorzien met het betalen van de huur door de coronacrisis. Maatwerk is het motto van de corporaties, zij proberen de huurders tegemoet te komen door spreiding of uitstel van de huurbetaling.

Landelijk hebben de woningbouwverenigingen al afgesproken dat in principe niemand z'n huis uitgezet wordt zolang de crisis voortduurt.

SWZ riep begin deze week huurders op om zich te melden als ze problemen voorzien door inkomensdaling. Tussen de twintig en dertig huurders hebben zich inmiddels gemeld bij de incasso-afdeling, zegt Elizabeth Alferink van SWZ. ,,Het zijn vooral ZZP’ers of flexwerkers die nu minder of geen inkomen hebben. Zij hebben bijvoorbeeld een uitkering aangevraagd, maar ontvangen deze pas nadat de huurbetaling voor april gedaan moet worden. SWZ bevriest dan voor de maand april de huur, stuurt geen aanmaning en kijkt na ontvangst van de uitkering – in overleg met de huurder- hoe de huur van april alsnog betaald kan worden.”

Financieel advies

Bij DeltaWonen en Openbaar Belang gaat het om een handjevol huurders dat al aan de bel getrokken heeft. Ook deze corporaties bieden maatwerk. ,,We gaan in overleg met onze huurders en kijken naar hun persoonlijke situatie. Wij werken ook goed samen met Op Orde Zwolle. Zij kunnen goed financieel advies geven en hebben korte lijntjes met de gemeentelijke diensten. Zo proberen wij de mensen zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen waar ze verder geholpen kunnen worden", aldus Hetty Bruins van Openbaar Belang.

‘Deze tijd is al onzeker en angstig genoeg’

Bij DeltaWonen meldden zich tot nu toe een stuk of zeven huurders, maar de corporatie verwacht dat dat aantal oploopt als de inkomenseffecten in april duidelijker worden. Ook hier is tijdelijk opschorten van de huur of gespreid betalen mogelijk. ,,In een adviesgesprek met ons team huurbetaling (incasso) worden huurders geholpen en maken we maatwerk oplossingen.”

Voor huurders met een tijdelijk contract die nog geen ander huis hebben, verlengt DeltaWonen het huurcontract met minimaal twee weken en bekijkt het vervolgens per dag. ,,Zo voorkomen we dat iemand op straat komt te staan. Want deze tijd is al onzeker en angstig genoeg. Een veilig thuis is nu een van de belangrijkste zaken.”

Minder verhuizingen

De corporaties zien of verwachten een daling in het aantal opzeggingen. ,,Mensen verhuizen minder", signaleert DeltaWonen: ,,Het aantal aanvragen voor opzegging daalt. Als huurders nu bellen om op te zeggen checken we nu altijd even of ze het écht willen. En ze hebben nu ook de mogelijkheid om de opzegging nog op te schorten.” Ook SWZ verwacht dat mensen hun verhuisplannen uitstellen indien mogelijk.