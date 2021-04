Machinist ziet lichaam op het spoor bij Zwolle, politie onderzoekt de zaak

Sta­ge-avon­tuur van Pien (23) op Curaçao eindigt abrupt: ‘Ineens werden de coronacij­fers heel slecht’

8 april Pien Mager (23) uit Meppel is de enige Zwolse mbo-student die in tijden van corona een buitenlandse stage doet. Op Curaçao nog wel, waar corona momenteel flink om zich heen grijpt. De regering riep vakantiegangers en stagiaires vorige week op het eiland te verlaten. Daaraan geeft de interieuradviseur in wording gewillig gehoor. Vandaag vliegt ze terug.