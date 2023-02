Mag je in Zwolle nou wel of niet over de Grote Markt fietsen? Hoe verkeersborden zorgen voor verwarring

Bovenstaande is geen uit de lucht gegrepen vraag uit een fietsexamen. Het is dagelijkse praktijk in het centrum van Zwolle. Tijdens de coronapandemie werd daar een tijdelijk fietsverbod ingevoerd. Het was de tijd van anderhalve meter afstand en dat was in het hart van de stad makkelijker te realiseren door fietsers te weren.

In de politieke arena werd niet veel later besloten om het tijdelijke verbod een permanent karakter te geven. Op voorwaarde dat er een goed alternatief zou komen, want er was ook kritiek. Na de verkiezingen werd in mei vorig jaar door kersverse wethouders geconstateerd dat die alternatieve route er nog niet is. En dus zou fietsen over de Melkmarkt mogelijk moeten blijven. Is het nu wel of niet toegestaan?