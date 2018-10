Mag Zwolse basisschool De Octopus optreden voor Koningin Máxima?

OM wil werkstraf voor wietkweke­rij in afgebrande loods

16:56 Een van de gedupeerde ondernemers van een grote brand in februari 2016 in Staphorst had in de loods een hennepkwekerij. Dat is althans de stelling van het Openbaar Ministerie. De ondernemer hoorde dinsdag een werkstraf tegen zich eisen.