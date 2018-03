Magic Circus komt ook naar Zwolle

Magic Circus, het Nederlands Stadscircus, raast door de grote steden. Voor het eerst komt het circus niet in één, maar in drie Zwolse wijken. Tussen 4 en 15 april schittert het circus in het Twistvlietpark, bij het Jo van Marle Sportpark én aan de Merwedelaan nabij het Meander college.

De nieuwe voorstelling heet “Hoe dan?!” Daarin is alles veilig en safe, dankzij beveiliger Dave. Hij bewaakt de Magic Dome met zijn eigenwijze waakhonden. Gelukkig maar, want een clown die onderweg is naar Tirol, verdachte pakketjes, levende koffers en krachtpatsers uit het Osmeens Staatscircus moet je goed in de gaten houden.

Hoe dan?!

'Het Magic Circus is nieuwe wegen ingeslagen', meldt woordvoerder Piet-Hein Out. 'Circus met een knipoog en door adviseurs van het Fonds Podiumkunsten omschreven als de ultieme mengvorm van traditioneel en nieuw circus. Dat merk je ook. Dit is een circus dat waar de ouders ook van genieten'. Of zoals Magic Circus het zelf omschrijft: 'Onze show is ook leuk voor kinderen'.

Volledig scherm Clown Jofri van het Magic Circus. © Piet-Hein Out

Clown Jofri

‘Hoe Dan?!’ biedt 100 minuten eigentijds circusvermaak inclusief pauze. Vliegende piccolo’s, evenwichtskunsten, handstanden, stoutmoedige evoluties aan de strapaten en zelfs de waakhonden blijken multifunctioneel geschoold. Een Belgisch mini-paardje demonstreert zijn kleurkennis terwijl clown Jofri, de beste clown van Nederland (zonder enge schmink) verbluft, vertedert en vermaakt met subtiele goocheltrucs en zijn komische talent

Luizenmoeder

Vol trots presenteert Magic Circus de luizenmoeder Esmeralda. Maar mogen luizen nog wel schitteren in de circuspiste? Esmeralda zelf is wild enthousiast, maar kwalificeert haar dat als ‘wild dier’? Moet er nagevraagd worden wat de Tweede Kamer vind van een luizenbaan? Of besluit het hooggeëerd publiek tot het collectief negeren van Den Haag zodat Esmeralda op kan treden? Er durft toch niemand van de politiek te komen. De circusdirecteur laat dit jaar namelijk een leugendetector los op het publiek, zodat eerlijkheid en rechtschapenheid kunnen zegevieren. Hoe Dan?! Je beleeft het in Nederlands favoriete Stadscircus.

Locaties

Stadshagen, Twistvlietpark, woensdag 4 t/m zondag 8 april

Zwolle-Zuid, Jo van Marle Sportpark, dinsdag 10 & woensdag 11 april

Aa-landen, Merwedelaan/Dobbe, vrijdag 13 t/m zondag 15 april

