Magneetvissers vissen granaat uit het water in Zwolle

Politie vindt vandalen die huishiel­den in Park de Stadshoeve in Zwolle

31 maart De twee mannen die in februari vernielingen aanrichtten in Park de Stadshoeve in Zwolle zijn bekend. De politie gaf deze maand beelden vrij, waarop het duo van 17 en 18 jaar oud is herkend. De politie heeft ze naar het bureau laten komen.