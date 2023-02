Mai-Lin (24) maakt schilderij van Peperbus met zonsondergang: 'Het was een uitdaging'

Mai-Lin is in het dagelijks leven jurist en schildert in haar vrije tijd graag. Ze zocht anderhalf jaar geleden naar een manier om haar reizen vast te leggen. Met een klein palet met waterverf en enkele kwasten in haar tas ging ze het avontuur aan. “Op verschillende plekken zoals op de bergen, bij het strand en in koffietentjes bracht ik uren door om mijn omgeving te vangen op papier. Ik kreeg zoveel leuke positieve reacties van voorbijgangers en vrienden, dat ik doorging toen ik thuis was in Zwolle.”

In de belangstelling

Vorig jaar mei werd haar werk opgemerkt door de eigenaren van het Zwolse stadsstrand Blue Bayou. Zij vroegen aan Mai-Lin of ze dezelfde zomer wilde exposeren. “Mijn werk kreeg in korte tijd veel aandacht en ik merkte dat er veel mensen geïnteresseerd in waren.” Het volgende verzoek volgde niet veel later: een vogelfotograaf vroeg haar om de meest kenmerkende toren van Zwolle te schilderen. Mai-Lin gebruikte als referentie voor de Peperbus een dronefoto van Thomas Bartelds, die regelmatig dronefoto’s van Zwolse gebouwen maakt.

Lastig karwei

Het schilderen van de toren was volgens de Zwolse een flinke uitdaging. “De moeilijkheid zat hem in het vangen van de gloed van de zon op de vele daken rondom de Peperbus. Daarnaast was mijn doel om de schildering van het papier af te laten spatten door felle kleuren te gebruiken.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Het waterverfschilderij van De Peperbus. © Joeri Streefkerk.

‘Heel tof geworden’

Afgelopen week presenteerde de Zwolse haar kunstwerk op Instagram. Haar foto, waarop ze te zien is met het schilderij en de ‘echte’ Peperbus, leidde tot veel positieve reacties. “Heel tof geworden zeg, wat een werk”, reageert inspirator Thomas Bartelds. “Heel mooi geworden”, vindt een ander. En Sander meldt: “Wauw! Geweldig knap dit! Mooi resultaat.”

Werk bij het stadsstrand

Het schilderij wordt binnenkort overhandigd aan de vogelfotograaf. Benieuwd naar het overige werk van Mai-Lin? In mei zijn haar creaties opnieuw bij het Zwolse stadsstrand te bewonderen.”Voor nu schilder ik naast mijn baan, maar wie weet verandert dat nog in de toekomst.”

