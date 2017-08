Makelaar Suus woont overal in Heerde

Eigentijdse borden met roze labels van Suus, dé makelaar. Ineens duiken ze overal op in het dorp. Bij huizen die te koop staan maar ook bij woningen die helemaal niet te koop staan. Wie is deze opvallende nieuwkomer op de woningmarkt die met vaste tarieven werkt en geen courtage rekent als de klant niet tevreden is? We drinken een kopje koffie met Suus bij haar thuis in Heerde. ‘Ik ken hier iedere baksteen, elk huis heeft een verhaal. Dat maakt het vak zo mooi’.

Vertel eens, wie is Suus?

,,Suus is Susanne Thierry, 31 jaar, geboren en getogen in Heerde, sinds negen jaar makelaar en taxateur en mede-eigenaar van Keizer Garantiemakelaars in Zwolle. Ik heb in twaalf verschillende huizen gewoond. Sinds een half jaar woon ik met mijn vriend aan de Schotkampseweg in Heerde, geen bijzonder maar wel een fijn huis. De crisis heeft me gevormd, we hebben een gewone hoekwoning en lossen keurig af.’’

Je plaatst borden bij huizen die je inmiddels in de verkoop hebt maar ook bij woningen die helemaal niet te koop staan. Hoe zit dat nu precies?

,,De grap zit hem in de tekst. Om mijn naam goed neer te zetten, heb ik in Heerde en Wapenveld bij vrienden, familie en bekenden borden geplaatst met de tekst: Suus, dé makelaar NIEUW. Bij huizen die ik nu in de verkoop heb, staan borden met: Suus, dé makelaar TE KOOP. Jaja, ik heb er over nagedacht. Al die borden verwijzen naar mijn website en daar wordt de mensen uitgelegd hoe het zit. Sommigen waren een beetje teleurgesteld omdat ze dachten hun droomhuis gevonden te hebben maar die dus helemaal niet te koop blijkt te zijn. Om die teleurstelling enigszins te verzachten, verloot ik binnenkort onder de mensen die zich inmiddels via de site hebben geregistreerd, een diner voor 2-bon van restaurant de Postkamer.’’

Je hebt geen kantoor en je werkt op basis van een vast courtage. Bovendien hoeft een klant niets te betalen als ie niet tevreden is. Dat is een heel andere manier van werken dan de huidige makelaars in de regio doen.

,,Funda is mijn etalage. Ik heb helemaal geen kantoor nodig, dus dat scheelt geld. Ik kom graag bij de mensen thuis. Ik wil hun huis zien, het verhaal aflezen aan de stenen en het verhaal van de bewoners aanhoren. Elk huis heeft een verhaal, Soms gaat een verkoop gepaard met een groot verdriet. Bij een gedwongen verkoop, als de eigenaren gaan scheiden. Je bouwt in een korte tijd een intieme band op met mensen. Je ziet echt alles: de badkamer, de slaapkamer.’’

,,Ik vind het onzin dat de eigenaren van een huis van 9 ton zoveel meer moeten betalen aan een makelaar dan eigenaren van een huis van twee ton. Terwijl ik misschien veel meer moeite moet doen voor dat huis van twee ton. Dus ik werk niet met percentages maar met van te voren afgesproken tarieven. Ik streef naar de beste deal. Als een klant niet tevreden is, heb ik mijn werk niet goed gedaan. Dan is het redelijk dat er niet hoeft te worden betaald. Ik moet overigens zeggen dat ik dat laatste in al die jaren nog nooit heb meegemaakt. ‘’

Zelf ben je inmiddels heel wat keren verhuisd, woonde je in twaalf huizen. Welk huis heeft de meeste indruk op je gemaakt?

,,Het oude boerderijtje naast de fabriek van Bolletje aan de Zwolseweg in Heerde. Ik was denk ik een jaar of vier. Het huis staat er niet meer maar ik vond het daar geweldig. We woonden daar een jaar omdat mijn ouders een huis lieten bouwen in de Zuppeld, toen de nieuwbouwwijk van Heerde. Ik heb daar leren fietsen, op zolder konden we rolschaatsen en in het kippenhok speelden we soldaatje. Het wasgoed rook naar Bolletje want in de zomer worden de kruidnootjes gebakken. Ik wilde helemaal niet verhuizen naar een nieuw huis’’