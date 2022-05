Makers onthullen waarom ze mysterieus gevaarte met wit doek en aftelklok plaatsen in Zwolle: ‘Monument van stilte’

Formeert het nieuwe college van Zwolle zich onder het witte kleed? Of is het misschien een oorlogsmonument? Zwollenaren vroegen zich de afgelopen dagen - onder meer veel op sociale media - af wat de bedoeling was van een mysterieus gevaarte met wit doek en daarvoor een aftelklok in de binnenstad van Zwolle. De hele dag hield een beveiliger het werk in de gaten. Op een informatiebordje was alleen een tekst ‘Dat wat we niet zien’ te lezen.