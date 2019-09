Man (21) uit Zwolle verdacht van gewapende overval op casino in zijn stad

Vandaag beslist de rechter-commissaris of de 21-jarige man langer vast blijft zitten. In de nacht van maandag op dinsdag 12 maart werd het Zwolse casino overvallen. Ruim zes maanden later heeft de politie woensdag de Zwollenaar aangehouden als verdachte in deze zaak. Na de overval werd direct een onderzoek gestart en de politie sprak met verschillende getuigen. Ook werden camerabeelden in het opsporingsprogramma Onder de Loep van RTV Oost.